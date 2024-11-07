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13:32, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Киселев заявил о послании Путина для всего мира

Гендиректор «России сегодня» Киселев: Путин формулирует месседж для всего мира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на площадке медиафорума стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» заявил, что президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира. Его слова передает РИА Новости.

«Путин формулирует месседж для всего мира. И Путин — это тот человек, кто основал наше агентство своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны — косвенно», — высказался гендиректор «России сегодня».

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Киселев также выразил мнение, что глава государства имеет «концепцию мира». «И он не обязательно должен договаривать все. И не обязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это», — пояснил медиаменеджер.

По словам Киселева, если понимать Путина, то можно понять Россию. «Мы понимаем те процессы, которые происходят в мире, а президент фактически их программирует», — добавил он.

Ранее Киселев говорил, что высказывания Путина на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС стали сенсационными для многих участников мероприятия. В частности, пояснил он, для представителей Латинской Америки и Египта «было очень много откровений». Киселев также отметил, что встреча вызвала большой интерес.

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