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17:59, 6 ноября 2024Россия

Россиянам перечислили симптомы опасного вируса Коксаки

Иммунолог Крючков: типичное проявление вируса Коксаки — сыпь стоп, кистей и рта
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Типичное проявление вируса Коксаки — это сыпь стоп, кистей и рта, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Симптомы заболевания врач перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист объяснил, что Коксаки — это группа инфекций, группа вирусов.

«Проявления Коксаки могут быть трех типов, и они зависят от того, какой это вирус из этой группы, и от организма человека. Дело в том, Коксаки вирусы относятся к энтеровирусам, а значит, они могут вызывать желудочно-кишечные проявления, то есть это диарея, рвота, тошнота», — сообщил Крючков.

Наиболее типичным проявлением считается сыпь стоп, кистей и рта. Фактически проходит она за дней десять, как правило, на фоне высокой температуры, общей сильной слабости, недомоганий и так далее. Это отдельный характерный симптом

Николай Крючковиммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих в Турции россиян. Прежде всего она действует для соотечественников, которые вернулись из популярной курортной республики, и тех, кто с ними контактировал.

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