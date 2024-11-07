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15:57, 7 ноября 2024Экономика

На берег Австралии выбросило загадочные черные шары из фекалий

На берег Сиднея выбросило черные шары из человеческих фекалий и наркотиков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jill Gralow / Reuters

На берег нескольких пляжей Австралии выбросило загадочные черные шары, состоящие из фекалий. К такому выводу пришли ученые Университета штата Новый Южный Уэльс, сообщает телеканал ABC.

Спасатели обнаружили необычные шары на 11 пляжах в Сиднее еще в середине октября, после чего все они были закрыты. Изначально предполагалось, что шары состоят из смолы, образовавшейся в результате разлива нефти, однако исследование показало, что данный материал — не природного происхождения и больше всего напоминает смесь из отходов жизнедеятельности человека, наркотиков и кулинарного жира. Между тем ученые объяснили, что в силу сложного состава им пока не удалось определить ни источник происхождения шаров, ни причину, по которой их выбросило на пляжи Сиднея.

В конце октября стало известно, что Южная Корея потребовала от Северной прекратить отправку шаров с навозом, в которых также содержатся листовки с критикой президента государства Юн Сок Еля.

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