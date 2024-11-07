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13:18, 7 ноября 2024Бывший СССР

На Украине объяснили принцип «воюй или работай»

Шмыгаль: почти все получатели отправленных по почте повесток не работают
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине почти все получатели повесток, отправленных по почте, официально нигде не работают. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Он добавил, что 98 процентов разосланных таким образом повесток направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. По словам политика, так работает принцип «воюй или работай».

«Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям», — сказал он.

Ранее стало известно, что ограниченно годные к военной службе граждане Украины обязаны пройти повторную медкомиссию до 5 декабря 2024 года. Отмечается, что обладатели данного статуса получат один из четырех новых статусов: «годен к военной службе», «временно непригоден», «непригоден» с пересмотром через 6-12 месяцев или «непригоден» с исключением из воинского учета.

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