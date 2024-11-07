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07:22, 7 ноября 2024Наука и техника

На Землю передали самые четкие фотографии Юпитера

Аппарат «Юнона» отправил на Землю самые четкие снимки Юпитера
Ксения Назарова
Ксения Назарова (Ночной редактор отдела оперативной информации)

Космический аппарат «Юнона» отправил на Землю самые детальные снимки Юпитера. Об этом сообщил журнал Newsweek.

Отмечается, что в октябре аппарат завершил свой последний, 66-й облет планеты, после чего отправил финальную серию фотографий. Снимки были сделаны на двухмегапиксельную камеру JunoCam, на одном из них запечатлены хаотические облака и циклонические штормы в приполярных широтах Юпитера. Помимо камеры, «Юнона» также оснащена другими приборами, в том числе

Также аппарат приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера Амальтее.

«Юнона» была запущена в 2011 году. С тех пор она преодолела 1,7 миллиарда миль.

Ранее сообщалось, что автоматическая межпланетная станция (АМС) Europa Clipper готова к запуску к Юпитеру и спутникам планеты-гиганта.

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