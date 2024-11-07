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12:52, 7 ноября 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о планах ВСУ начать новое наступление

Сенатор Джабаров назвал игрой сообщения о планах ВСУ начать новое наступление
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения ряда СМИ о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) начать новое наступление на российские Белгородские и Брянскую области. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор усомнился в наличии у Киева боевого потенциала для реализации подобных планов.

Ранее издание Forbes сообщало, что власти Украины могут готовить новое наступление на Россию, чтобы произвести впечатление на будущую администрацию США. Авторы статьи уверены, что Киев готовится к наступлению на Белгородскую или Брянскую область.

«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось, поэтому я такое всерьез не воспринимаю. Им бы удержаться на тех линиях, где они сейчас находятся. Я думаю, что это все игры», — отреагировал Джабаров на возможные новые планы ВСУ.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта.

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В материале отмечалось, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО в течение 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. На них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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