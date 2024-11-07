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15:36, 7 ноября 2024Из жизни

Назван способ определить ожирение у домашнего животного

Ветеринар Перевозчиков: если у животного не прощупываются ребра, у него ожирение
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Gomez / Unsplash

Ветеринарный врач Сергей Перевозчиков назвал способ определить ожирение у домашнего животного. В беседе с «Известиями» он также рассказал о причинах набора веса питомцами.

«Если ребра у животного трудно прощупать, талия не выражена и ее сложно определить, это говорит о лишнем весе», — рассказал специалист. Если же ребра не прощупываются совсем и талии нет, то у питомца может быть ожирение, продолжил он. При этом Перевозчиков предупредил, что окончательный диагноз может поставить лишь врач.

По словам ветеринара, чаще всего к развитию ожирения у домашних животных приводят действия их владельцев. Хозяева перекармливают любимцев, давая им угощения по первому требованию, и ошибочно считают, что упитанный питомец — это здоровый питомец.

Специалист предупредил, что снижать вес животного нужно постепенно. Эксперт призвал обеспечить питомцу сбалансированное питание и регулярную физическую активность, а также избегать включения в рацион избыточного количества лакомств.

В августе нижегородский пес Кругетс, весивший 100 килограммов, достиг идеального веса. Собака больше года сидела на строгой диете и сейчас весит около 50 килограммов. Однако найти семью ей пока не удалось.

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