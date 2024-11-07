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02:01, 7 ноября 2024Забота о себе

Названа необходимая для профилактики рака простаты частота эякуляций

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Достаточное количество эякуляций в месяц может защитить мужчину от рака простаты, пришли к выводу специалисты Гарвардской медицинской школы и Центра женского здоровья имени Бригама. Необходимую для профилактики этого вида рака частоту семяизвержений назвало издание Metro.

Врачи наблюдали за 32 тысячами мужчин в течение 18 лет и обнаружили, что чем чаще те эякулируют, тем ниже у них риск развития рака простаты. Они пришли к выводу, что 21 семяизвержение в месяц в результате полового акта, мастурбации или поллюции снижает вероятность развития этого онкологического заболевания на 20 процентов.

Как предположила андролог Энн Кальварези, это связано с тем, что эякуляция вымывает из простаты вредные химические вещества, которые накапливаются в сперме. Она также обратила внимание на то, что мужчины, которые эякулируют чаще, могут параллельно вести более здоровый образ жизни, что снижает риск столкнуться с раком.

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