Названа необходимая для профилактики рака простаты частота эякуляций

Достаточное количество эякуляций в месяц может защитить мужчину от рака простаты, пришли к выводу специалисты Гарвардской медицинской школы и Центра женского здоровья имени Бригама. Необходимую для профилактики этого вида рака частоту семяизвержений назвало издание Metro.

Врачи наблюдали за 32 тысячами мужчин в течение 18 лет и обнаружили, что чем чаще те эякулируют, тем ниже у них риск развития рака простаты. Они пришли к выводу, что 21 семяизвержение в месяц в результате полового акта, мастурбации или поллюции снижает вероятность развития этого онкологического заболевания на 20 процентов.

Как предположила андролог Энн Кальварези, это связано с тем, что эякуляция вымывает из простаты вредные химические вещества, которые накапливаются в сперме. Она также обратила внимание на то, что мужчины, которые эякулируют чаще, могут параллельно вести более здоровый образ жизни, что снижает риск столкнуться с раком.

Ранее исследователи из лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) обнаружили, что прооксидантная добавка менадион является средством, замедляющим прогрессирование рака простаты у мышей. В отличие от антиоксидантных добавок, таких как витамин E, которые не показали эффективности в предотвращении этого заболевания, менадион, предшественник витамина К, нарушает процессы выживания раковых клеток.