Обнаружено средство против рака простаты

Science: добавка менадион оказалась средством против рака простаты

Исследователи из лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) обнаружили, что прооксидантная добавка менадион является средством, замедляющим прогрессирование рака простаты у мышей. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Рак простаты часто считается «тихим убийцей», поскольку у большинства мужчин он поддается лечению, однако в некоторых случаях он становится крайне агрессивным. В отличие от антиоксидантных добавок, таких как витамин E, которые не показали эффективности в предотвращении этого заболевания, менадион, предшественник витамина К, нарушает процессы выживания раковых клеток.

В своем исследовании ученые обнаружили, что менадион истощает липид PI(3)P, который играет роль идентификационной метки для клеток рака простаты. Когда клетки теряют эту метку, они прекращают переработку входящих материалов и в конечном итоге разрушаются.

Полученные данные показывают, что добавка менадион замедляет прогрессирование рака простаты у мышей, открывая новые возможности для клинических испытаний. Ученые намерены начать пилотные исследования, направленные на мужчин с ранней формой рака, которые проходят биопсию, чтобы выяснить, сможет ли менадион замедлить развитие болезни.

Кроме того, результаты исследования предполагают, что менадион может оказаться полезным в лечении миотубулярной миопатии, редкого заболевания, мешающего росту мышц у младенцев. Исследователи обнаружили, что истощение PI(3)P с помощью менадиона может удвоить продолжительность жизни мышей с этим заболеванием, что открывает новые горизонты для лечения.

