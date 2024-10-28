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09:02, 28 октября 2024Наука и техника

Обнаружено средство против рака простаты

Science: добавка менадион оказалась средством против рака простаты

Фото: Aleksander Saks / Unsplash

Исследователи из лаборатории Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) обнаружили, что прооксидантная добавка менадион является средством, замедляющим прогрессирование рака простаты у мышей. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

Рак простаты часто считается «тихим убийцей», поскольку у большинства мужчин он поддается лечению, однако в некоторых случаях он становится крайне агрессивным. В отличие от антиоксидантных добавок, таких как витамин E, которые не показали эффективности в предотвращении этого заболевания, менадион, предшественник витамина К, нарушает процессы выживания раковых клеток.

В своем исследовании ученые обнаружили, что менадион истощает липид PI(3)P, который играет роль идентификационной метки для клеток рака простаты. Когда клетки теряют эту метку, они прекращают переработку входящих материалов и в конечном итоге разрушаются.

Полученные данные показывают, что добавка менадион замедляет прогрессирование рака простаты у мышей, открывая новые возможности для клинических испытаний. Ученые намерены начать пилотные исследования, направленные на мужчин с ранней формой рака, которые проходят биопсию, чтобы выяснить, сможет ли менадион замедлить развитие болезни.

Кроме того, результаты исследования предполагают, что менадион может оказаться полезным в лечении миотубулярной миопатии, редкого заболевания, мешающего росту мышц у младенцев. Исследователи обнаружили, что истощение PI(3)P с помощью менадиона может удвоить продолжительность жизни мышей с этим заболеванием, что открывает новые горизонты для лечения.

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      Александр Еникеев
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