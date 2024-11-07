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07:06, 7 ноября 2024Россия

Россиян предупредили об опасности вируса Коксаки

Иммунолог Крючков: вирусы Коксаки могут вызывать поражение мозга и сердца
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom  

Вирусы Коксаки могут вызывать поражение головного мозга и сердца, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об опасности Коксаки специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«В большинстве случаев заболевание протекает легко. Однако у детей до трех лет чаще, чем у взрослых, встречается тяжелое состояние, равно как у пожилых людей, равно как у людей с хроническими заболеваниями. Для беременных женщин опасны эти вирусы, поскольку могут вызывать мертворождение в том случае, если беременная заражается в первой половине беременности. Но и во второй половине беременности это тоже сказывается», — предупредил Крючков.

При этом иммунолог отметил, что 85-90 процентов всех случаев — это легкое течение болезни. В десяти оставшихся процентах, по его словам, — клинически проявленные случаи, из которых лишь небольшая часть — это тяжелое течение болезни.

Вирусы Коксаки могут вызывать поражение органов, в первую очередь головного мозга и сердца. В случае если это случилось, то последствия могут быть долговременными

Николай Крючковиммунолог, кандидат медицинских наук

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за информации о распространении вируса Коксаки среди отдыхающих в Турции россиян. Прежде всего, она действует для соотечественников, которые вернулись из популярной курортной республики, и тех, кто с ними контактировал.

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