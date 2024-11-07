Пассажир самолета принудил подростка к оральному сексу и получил максимальный срок

Пассажир самолета American Airlines получил максимальный тюремный срок за домогательства по отношению к девочке-подростку на рейсе в США. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Суд постановил, что в январе 2023 года 33-летний Райан Коффи приставал к 14-летней попутчице во время полета из Шарлотта в Сан-Диего. Он напоил ее ромом, трогал за грудь, талию и бедра, а потом ввел пальцы ей во влагалище и принудил к оральному сексу.

4 ноября мужчину приговорили к двум годам тюрьмы и 10 годам условно-досрочного освобождения. Кроме того, злоумышленнику придется заплатить штраф и компенсацию в размере чуть менее 11 тысяч долларов (более миллиона рублей).

Коффи признался в своем преступлении в августе 2024 года. Уточнялось, что ранее он не был знаком с жертвой.

