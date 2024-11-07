Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:36, 7 ноября 2024Путешествия

Пассажир самолета принудил подростка к оральному сексу и получил максимальный срок

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пассажир самолета American Airlines получил максимальный тюремный срок за домогательства по отношению к девочке-подростку на рейсе в США. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Суд постановил, что в январе 2023 года 33-летний Райан Коффи приставал к 14-летней попутчице во время полета из Шарлотта в Сан-Диего. Он напоил ее ромом, трогал за грудь, талию и бедра, а потом ввел пальцы ей во влагалище и принудил к оральному сексу.

4 ноября мужчину приговорили к двум годам тюрьмы и 10 годам условно-досрочного освобождения. Кроме того, злоумышленнику придется заплатить штраф и компенсацию в размере чуть менее 11 тысяч долларов (более миллиона рублей).

Коффи признался в своем преступлении в августе 2024 года. Уточнялось, что ранее он не был знаком с жертвой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Президент Ирана прокомментировал переизбрание Трампа

      Пенсионерка из российского города получила деньги на протекающую крышу

      Жители российского города остались без света

      Полина Гагарина пожаловалась на частые болезни и «туберкулезный» кашель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше