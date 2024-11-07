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18:35, 7 ноября 2024Мир

Песков прокомментировал слова Харрис о Трампе фразой «Путин не ест людей»

Песков о словах Харрис, что Путин съест Трампа на ланч: президент не ест людей
Семен Александров (редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не ест людей. Так он прокомментировал слова действующего вице-президента США Камалы Харрис о том, что российский лидер съест избранного президента США Дональда Трампа на ланч, сообщает ТАСС.

В сентябре Харрис заявила в контексте урегулирования конфликта на Украине, что Путин «съел бы на ланч» ее оппонента на президентских выборах.

7 ноября Песков отметил, что Путин и одержавший победу на президентских выборах кандидат от Республиканской партии могут пообщаться еще до церемонии инаугурации президента США. По его словам, Трамп говорил, что будет звонить Путину до инаугурации.

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