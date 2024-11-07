Песков высказался о контактах Путина и Байдена

Песков: Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Байденом

Российский лидер Владимир Путин не планирует контактов с уходящим президентом США Джо Байденом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Путин не планирует, нет», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов.

Песков также отметил, что Путин и одержавший победу на президентских выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп могут пообщаться еще до церемонии инаугурации президента США. По его словам, Трамп говорил, что будет звонить Путину до инаугурации.