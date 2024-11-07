Популярный блогер потерял миллиарды рублей из-за азартных игр

Стример xQc потерял более 100 миллионов долларов из-за азартных игр

Популярный канадский стример и блогер Феликс Лянжель, известный как xQc, раскрыл финансовые потери из-за увлечения азартными играми. Об этом пишет Dexerto.

Лянжель признался, что всего из-за азартных игр потерял более 100 миллионов долларов (9,8 миллиарда рублей по текущему курсу). «Я тупой, так что да, я много играю в азартные игры», — добавил он.

Отмечается, что ранее Лянжель уже призывал своих зрителей не следовать его примеру. «Не играйте в азартные игры, не будьте тупыми. Не вкладывайте свои деньги в какие бы то ни было платформы или приспособления для азартных игр», — обращался он к поклонникам.

Ранее популярный в России украинский стример Виталий Цаль, более известный как Папич, рассказал, что потерял за день несколько миллионов рублей из-за казино. Он признался, что неделю пребывал в плохом настроении из-за этого.