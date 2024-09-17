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18:13, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер с Украины проиграл в казино несколько миллионов рублей

Стример Папич рассказал о потерянных в казино за день трех миллионах рублей

Фото: Marcel Kusch / Globallookpress.com

Популярный в России украинский стример Виталий Цаль, более известный под псевдонимами Arthas или Папич, рассказал, как потерял за день несколько миллионов рублей. Подробностями он поделился в интервью проекту «Вписка», запись доступна на YouTube.

Папич вспомнил, как год назад проиграл в казино около 40 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). «Это было, наверное, самое мощное [поражение]. (...) Очень плохое настроение на неделю вперед было», — подчеркнул блогер.

По словам Цаля, при крупных проигрышах невозможно прийти в стабильное состояние до тех пор, пока средства не вернутся. «Дело уже не в отыгрыше, нужно просто хотя бы любым способом получить деньги обратно», — добавил он. Блогер отметил, что начал играть в азартные игры в 2021 году.

Ранее популярный в России треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, заявил, что потерял за день несколько миллионов долларов в казино.

Виталий Цаль — известный русскоязычный стример с Украины. Прославился на стриминговом сервисе Twitch благодаря трансляциям игры Dota 2.

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      Олег Давыдов
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