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16:48, 16 августа 2024Интернет и СМИ

Популярный в России блогер рассказал о потерянных за день миллионах долларов

Стример Mellstroy заявил о проигранных в казино миллионах долларов за день

Кадр: ВПИСКА / Youtube

Популярный в России треш-стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, заявил, что потерял за день несколько миллионов долларов. На эту тему он высказался в интервью Василию Трунову в шоу «Вписка», выпуск доступен на YouTube.

Блогер рассказал, что однажды проиграл в казино пять-шесть миллионов долларов (около 444-526 миллионов рублей). «Лудоманию я могу приравнять к реальным зависимостям», — отметил стример.

По словам Бурима, при лудомании человек не может фокусироваться ни на чем, кроме азартных игр. Он отметил, что тяга к играм пропадает только на пять-шесть часов после крупного выигрыша. «Максимум сутки-двое выдержишь без игры, потом по новой», — заключил Mellstroy.

В мае МВД России повторно объявило в розыск стримера Mellstroy. Отмечалось, что Бурим разыскивается за уклонение от весеннего призыва.

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За два месяца до этого его исключили из базы, после этого Бурим вернулся в Россию.

В розыск Mellstroy был объявлен за отказ служить в белорусской армии, он долгое время скрывался от представителей военкомата в Москве. Сейчас блогер проживает на Кипре и зарабатывает на рекламе онлайн-казино.

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      Олег Давыдов
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