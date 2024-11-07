Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

Пять человек попали в реанимацию после отравления грибами в Геленджике

Пять человек оказались в реанимации в результате массового отравления грибами в Геленджике Краснодарского края. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части городской больницы Роман Кондратенко, его цитирует ТАСС.

«Случаев обращения за период осенний грибной уже больше 10, из них три человека находятся сейчас у нас в реанимационном отделении, два человека находятся в краевых учреждениях в реанимационных отделениях с тяжелейшими отравлениями грибами», — сказал медик.

По его словам, отравления грибами у жителей Кубани сопровождаются синдромом полиорганной недостаточности, почечной и печеночной недостаточностью. Для лечения пострадавших врачи проводят лазмафильтрацию и гемодиализ, состояние пациентов удалось стабилизировать.

Об отравлении грибами на Кубани стало известно 7 ноября. Сообщалось, что россияне думали, что употребляют в пищу рыжики и опята, но грибы оказались их ядовитыми двойниками. Среди пострадавших есть 77-летний пенсионер и беременная женщина.