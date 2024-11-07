Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:03, 7 ноября 2024Россия

Появились подробности о массовом отравлении россиян грибами

Пять человек попали в реанимацию после отравления грибами в Геленджике
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Пять человек оказались в реанимации в результате массового отравления грибами в Геленджике Краснодарского края. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части городской больницы Роман Кондратенко, его цитирует ТАСС.

«Случаев обращения за период осенний грибной уже больше 10, из них три человека находятся сейчас у нас в реанимационном отделении, два человека находятся в краевых учреждениях в реанимационных отделениях с тяжелейшими отравлениями грибами», — сказал медик.

По его словам, отравления грибами у жителей Кубани сопровождаются синдромом полиорганной недостаточности, почечной и печеночной недостаточностью. Для лечения пострадавших врачи проводят лазмафильтрацию и гемодиализ, состояние пациентов удалось стабилизировать.

Об отравлении грибами на Кубани стало известно 7 ноября. Сообщалось, что россияне думали, что употребляют в пищу рыжики и опята, но грибы оказались их ядовитыми двойниками. Среди пострадавших есть 77-летний пенсионер и беременная женщина.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле назвали абстрактными данные о новом мирном плане Трампа по Украине. Что об этом думают в Киеве?

      Лукашенко выразил надежду на изменения в связи с возвращением Трампа

      Охотник перепутал людей с оленем и подстрелил их

      В Банке России признали замедление роста инвестиций на фоне повышения ставок

      Талибы понадеялись на улучшение отношений с США при Трампе

      Россиянин три года приставал к дочери сожительницы и получил 18 лет колонии

      Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотую медаль

      На Западе признали хаотичное отступление ВСУ

      Звезда девяностых рассказал о бандитской «крыше»

      У летучих мышей-вампиров обнаружили сходство с мухой цеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше