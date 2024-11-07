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17:28, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Познер назвал возможное последствие победы Трампа для России

Познер заявил, что Трамп может положить конец конфликту России и Украины
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал о том, какие последствия для России может иметь победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США. Его слова приводит американское издание The New York Times (NYT).

«Существует общее мнение, что Трамп был бы лучше для России», — заявил Познер. По его мнению, Трамп может положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Ведущий также добавил, что никто из его друзей и знакомых не хотел бы, чтобы президентом США стала кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что после избрания Трамп поставит жесткий ультиматум России и Украине, чтобы завершить конфликт. По ее мнению, Москва может отказаться выполнять требования нового президента США.

До этого издание The Hill заявило, что Трамп может закончить конфликт на Украине, поставив ультиматум президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. В материале отмечалось, что американский лидер может заставить Киев начать переговоры, используя в качестве рычага давления военную помощь стране.

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