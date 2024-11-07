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20:58, 7 ноября 2024Культура

«Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

«Преступление и наказание» начали готовить для продажи зарубежным сервисам
Андрей Шеньшаков

Кадр: телесериал «Преступление и наказание»

Сериал «Преступление и наказание» готовят к зарубежному релизу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, компания «Плюс Студия» презентовала сериал международным дистрибьюторам еще в середине октября. Проект предлагали зарубежным сервисам на кинорынке МІРСОМ в Каннах, где сериал Crime & Punishment был указан заглавным проектом.

Также сообщается, что создатели уже готовят дубляж языковой дорожки фильма на другие языки, среди которых английский, французский, испанский. «КиноПоиск» в ответ на запрос журналистов подтвердил участие своих представителей в МІРСОМ.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица готовит свою версию экранизации великого романа Достоевского.

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