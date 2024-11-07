Путин заявил о контрпродуктивности запретов государства на все в интернете

Путин заявил, что государству контрпродуктивно все запрещать в интернете

Президент России Владимир Путин, говоря об интернете в России в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что государству контрпродуктивно все запрещать. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«Все запрещать в интернете — контрпродуктивно, но он [интернет] должен подчиняться внутреннему законодательству страны», — подчеркнул российский глава.

Путин отметил, что обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, однако обществу необходимо обезопасить себя от деструктивного влияния.

Президент уточнил, что только «очень примитивным образом» пользуется интернетом: «Нажимаю несколько кнопок».

В декабре 2019 года Путин подписал закон, согласно которому производители гаджетов не имеют права продавать смартфоны, планшеты и компьютеры без предустановленного российского программного обеспечения. Закон вступил в силу 1 апреля следующего года.