Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:18, 7 ноября 2024Интернет и СМИ

Путин заявил о контрпродуктивности запретов государства на все в интернете

Путин заявил, что государству контрпродуктивно все запрещать в интернете
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Niklas Graeber / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, говоря об интернете в России в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что государству контрпродуктивно все запрещать. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«Все запрещать в интернете — контрпродуктивно, но он [интернет] должен подчиняться внутреннему законодательству страны», — подчеркнул российский глава.

Путин отметил, что обмен информацией в мире через интернет должен быть свободным, однако обществу необходимо обезопасить себя от деструктивного влияния.

Президент уточнил, что только «очень примитивным образом» пользуется интернетом: «Нажимаю несколько кнопок».

В декабре 2019 года Путин подписал закон, согласно которому производители гаджетов не имеют права продавать смартфоны, планшеты и компьютеры без предустановленного российского программного обеспечения. Закон вступил в силу 1 апреля следующего года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин заявил о контрпродуктивности запретов государства на все в интернете

      Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

      Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

      Путин ответил на вопрос об использовании интернета

      В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

      Назван бодрящий сильнее кофе напиток

      Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

      «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

      Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше