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21:44, 7 ноября 2024Экономика

Путин назвал причину перевода европейских предприятий в США

Путин: сейчас создаются все условия для перевода европейских предприятий в США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Buhler / Reuters

В Соединенных Штатах энергоносители стоят в пять раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«Поэтому создаются все условия для перевода европейских предприятий на территорию США. Это результат их [ЕС] правительственной политики. Поэтому тот конфликт, участниками которого мы сейчас, к сожалению, являемся, он позволил США укрепиться в ведущей роли», — отметил российский глава.

Ранее член Европарламента от Италии Дарио Тамбуррано сообщил, что импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) негативно сказывается на экологии Евросоюза.

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