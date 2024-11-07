Путин назвал причину укрепления экономики США

Путин: в США энергоносители стоят в пять раз дешевле, чем в ЕС

В США энергоносители стоят в пять раз дешевле, чем в странах-членах Европейского Союза (ЕС), что способствовало переносу европейских предприятий в Америку. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, трансляция выступления доступна на сайте мероприятия.

«В США энергоносители стоят в пять раз дешевле, чем в странах ЕС. Поэтому создаются все условия для перевода европейских предприятий на территорию США. Это результат их правительственной политики. Поэтому тот конфликт, участниками которого мы сейчас, к сожалению, являемся, он позволил США укрепиться в ведущей роли», — объяснил Путин причину укрепления американской экономики.

Ранее Путин заявил, что Запад использует Украину как инструмент борьбы с русскими. По его словам, «украинцев цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо».