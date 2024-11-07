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21:10, 7 ноября 2024Россия

Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

Путин заявил, что Запад использует Украину для борьбы с русскими
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Запад использует Украину как инструмент борьбы русскими. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

По его словам, «украинцев цинично натаскивают на русских, превращая, по сути, в пушечное мясо». «И все это под аккомпанемент разговора о европейском выборе. Ничего себе выбор. Нам точно такого не нужно», — заявил он.

В ходе своего выступления президент также заявил, что в мире происходит конфликт между подавляющим большинством населения планеты и мировым меньшинством, которое озабочено только сохранением своего доминирования. По его словам, в многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов.

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