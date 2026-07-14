Цены на нефть достигли месячного максимума

Стоимость нефти Brent из-за обострения на Ближнем Востоке превысила $87 за баррель

Мировые нефтяные котировки продолжили рост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что чревато возобновлением конфликта в масштабе, наблюдавшемся весной. Стоимость ближайшего фьючерса нефти Brent превышала 87 долларов за баррель, что в последний раз наблюдалось 12 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость WTI на максимуме поднималась выше 81 доллара за баррель, что стало наибольшим значением с 16 июня. С конца прошлой недели оба сорта подорожали более чем на десять долларов.

Накануне, 13 июля, президент США Дональд Трамп объявил о намерении взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив, в размере 20 процентов в целях обеспечения безопасности движения. К настоящему времени ни он сам, ни представители Вашингтона не объяснили, от какой суммы предполагается отсчитывать столь значительную долю.

Кроме того, остается под вопросом, имеют ли США возможность предотвратить удары по танкерам со стороны Ирана. В Тегеране уже подчеркнули, что не позволят Вашингтону вмешиваться в управление транспортной артерией.

На прошлой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном после обоюдных ударов по военным объектам отменяется. С того момента иранские силы нанесли несколько ударов по танкерам, которые пытались выйти из Персидского залива. Последние два были атакованы в ночь на 14 июля.