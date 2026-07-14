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12:56, 14 июля 2026Россия

Названо возможное место запуска беспилотников на один из крупнейших НПЗ юга России

Дандыкин: Беспилотники на Краснодарский край могли запустить с юга Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), ставшие причиной пожара на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), могли лететь с подконтрольной Киеву части Херсонской области. Возможные места их запуска назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, в сторону Краснодарского края дроны летят с юга Украины. «Из Херсонской области, из части, оккупированной врагом. Оттуда лететь ближе всего через Черное море, хотя там их тоже постоянно сбивают», — пояснил собеседник издания.

Афипский НПЗ, являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, загорелся после атаки ВСУ в ночь на 14 июля. В оперштабе заявили, что пожар начался в результате падения обломков дрона. Очевидцы рассказали, что в момент налета у них тряслись дома, а на крыши с неба «что-то сыпалось».

В районе 10:30 утра оперштаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара. По последним данным, пострадали два человека, однако власти не уточнили, являются они сотрудниками предприятия или жителями Северского района, где оно расположено.

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