Названо возможное место запуска беспилотников на один из крупнейших НПЗ юга России

Дандыкин: Беспилотники на Краснодарский край могли запустить с юга Украины

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), ставшие причиной пожара на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), могли лететь с подконтрольной Киеву части Херсонской области. Возможные места их запуска назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru.

По его словам, в сторону Краснодарского края дроны летят с юга Украины. «Из Херсонской области, из части, оккупированной врагом. Оттуда лететь ближе всего через Черное море, хотя там их тоже постоянно сбивают», — пояснил собеседник издания.

Афипский НПЗ, являющийся одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, загорелся после атаки ВСУ в ночь на 14 июля. В оперштабе заявили, что пожар начался в результате падения обломков дрона. Очевидцы рассказали, что в момент налета у них тряслись дома, а на крыши с неба «что-то сыпалось».

В районе 10:30 утра оперштаб Краснодарского края сообщил о ликвидации пожара. По последним данным, пострадали два человека, однако власти не уточнили, являются они сотрудниками предприятия или жителями Северского района, где оно расположено.