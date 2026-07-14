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13:01, 14 июля 2026РоссияЭксклюзив

Создатель альтернативного клиента Telegram обратился в Роспатент

Создатели Telega оформили права на два новых товарных знака
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

АО «Телега» (Казань), стоящее за разработкой одноименного мессенджера, оформило исключительные права на два новых товарных знака. Как следует из данных сервиса Rusprofile, оказавшихся в распоряжении «Ленты.ру», регистрация в Роспатенте прошла 13 июля.

Компания запатентовала логотип и название сервиса в кириллическом и латинском написании. Срок действия правовой охраны знаков установлен до октября 2035 года. Согласно реестру, патенты покрывают категории, связанные с разработкой и дистрибуцией софта для ПК и мобильных устройств, а также предоставлением и технической поддержкой платформ для обмена сообщениями и совместной работы.

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо было учреждено в январе 2025 года с профилем деятельности «разработка программного обеспечения». Финансовые показатели компании за текущий год демонстрируют инвестиционную фазу проекта: при выручке в 101 тысячу рублей чистый убыток составил 93 миллиона рублей. Информация об учредителях общества в реестре не раскрывается.

Ранее стало известно, что популярный альтернативный клиент мессенджера Telegram — приложение Telega — прекратит работу. Команда проекта уточнила, что вернет деньги тем, у кого активна платная подписка. Разработчики также поблагодарили пользователей за поддержку их приложения.

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