Создатель альтернативного клиента Telegram обратился в Роспатент

АО «Телега» (Казань), стоящее за разработкой одноименного мессенджера, оформило исключительные права на два новых товарных знака. Как следует из данных сервиса Rusprofile, оказавшихся в распоряжении «Ленты.ру», регистрация в Роспатенте прошла 13 июля.
Компания запатентовала логотип и название сервиса в кириллическом и латинском написании. Срок действия правовой охраны знаков установлен до октября 2035 года. Согласно реестру, патенты покрывают категории, связанные с разработкой и дистрибуцией софта для ПК и мобильных устройств, а также предоставлением и технической поддержкой платформ для обмена сообщениями и совместной работы.
По данным ЕГРЮЛ, юрлицо было учреждено в январе 2025 года с профилем деятельности «разработка программного обеспечения». Финансовые показатели компании за текущий год демонстрируют инвестиционную фазу проекта: при выручке в 101 тысячу рублей чистый убыток составил 93 миллиона рублей. Информация об учредителях общества в реестре не раскрывается.
Ранее стало известно, что популярный альтернативный клиент мессенджера Telegram — приложение Telega — прекратит работу. Команда проекта уточнила, что вернет деньги тем, у кого активна платная подписка. Разработчики также поблагодарили пользователей за поддержку их приложения.