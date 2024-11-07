Путин заявил о конфликте большинства планеты с желающим доминировать меньшинством

Путин: мы видим конфликт большинства с желающим доминировать в мире меньшинством

Мы видим конфликт подавляющего большинства планеты с меньшинством, желающим доминировать в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мы видим конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только сохранением своего доминирования», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в многополярном мире, который сейчас формируется, не должно быть проигравших стран и народов. По его мнению, никто не должен чувствовать себя ущемленным.

Ранее президент России заявил, что на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство. Наступает в некотором смысле момент истины, так как прежнее устройство мира безвозвратно ушло, заключил он.