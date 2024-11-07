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11:26, 7 ноября 2024Бывший СССР

Путин рассказал о корректировке стратегического планирования в СНГ

Путин: в СНГ надо своевременно корректировать стратегическое планирование
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ необходимо вовремя корректировать свои документы стратегического планирования для принятия приоритетных решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Важно, как и прежде, активно использовать серьезный аналитический и прогнозный потенциал ваших ведомств для выявления внешних и внутренних угроз и рисков на пространстве Содружества», — отметил президент.

По его словам, вынесенные на встречу секретарей советов безопасности стран СНГ вопросы значимы и актуальны, а от их решения зависит углубление многостороннего партнерства в рамках Содружества.

В начале ноября генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев заявил, что СНГ выступает за возвращение в свой состав Грузии. Он также отметил, что члены Содружества надеются, что Молдавия и Украина не будут окончательно выходить из состава.

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