Путин рассказал о непривлекательности НАТО для США

Для США Североатлантический альянс стал непривлекательным, поэтому Вашингтон развязывает конфликты, так стремится управлять миром. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.
«В США прекрасно осознавали, что НАТО становится все более непривлекательным для стран-участниц альянса. Поэтому, как следствие, руководить военным блоком становилось все сложнее и сложнее. Это послужило причиной, почему США способствовали разжиганию конфликтов во всем мире», — отметил президент.
Путин указал на то, что Североатлантический альянс — это единственный оставшийся в мире блок, который является «откровенным анахронизмом».
Ранее Путин заявил, что монополия Запада в различных аспектах международных дел, которая в нынешний момент находится под угрозой, может навредить им самим.