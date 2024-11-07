Путин рассказал о непривлекательности НАТО для США

Путин: для США НАТО стало непривлекательным, поэтому они развязывают конфликты

Для США Североатлантический альянс стал непривлекательным, поэтому Вашингтон развязывает конфликты, так стремится управлять миром. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«В США прекрасно осознавали, что НАТО становится все более непривлекательным для стран-участниц альянса. Поэтому, как следствие, руководить военным блоком становилось все сложнее и сложнее. Это послужило причиной, почему США способствовали разжиганию конфликтов во всем мире», — отметил президент.

Путин указал на то, что Североатлантический альянс — это единственный оставшийся в мире блок, который является «откровенным анахронизмом».

Ранее Путин заявил, что монополия Запада в различных аспектах международных дел, которая в нынешний момент находится под угрозой, может навредить им самим.