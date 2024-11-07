Путин рассказал об интересе некоторых членов НАТО к БРИКС

Путин: некоторые страны НАТО проявляют интерес к БРИКС

Организация БРИКС является примером нового внеблокового взаимодействия стран, и даже некоторые члены НАТО проявляют интерес к этому объединению. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работой с БРИКС», — сказал российский лидер.

Ранее в Госдуме России призвали НАТО самораспуститься, а наиболее «приличных» из членов альянса вступить в БРИКС.