В Госдуме дали НАТО один совет

Депутат Картаполов заявил, что НАТО следует самораспуститься

Перспективы Североатлантического альянса печальны, политический блок стал агрессивным и циничным, и поэтому НАТО следует самораспуститься. Такой совет дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с РИА Новости.

«Им лучше бы самораспуститься и радостно продолжать уже как независимые государства», — заявил парламентарий.

Как считает Картаполов, после роспуска НАТО наиболее «приличным» из государств альянса можно попытаться вступить в БРИКС.

До этого американский военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени заявил, что по прошествии 75 лет НАТО может исчезнуть. Дени подчеркнул, что его беспокоят серьезные изменения в действиях США по отношению к Европе и к НАТО.

Ранее министр иностранных дел Италии исключил возможность роспуска НАТО и счел подобное предложение нереалистичным. Он также сравнил сотрудничество Европы и США с «путеводной звездой» и добавил, что «не существует гипотезы о роспуске НАТО».