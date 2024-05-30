МИД Италии исключил роспуск НАТО

Глава МИД Италии Таяни: предложение о роспуске НАТО абсолютно нереалистично

Министр иностранных дел Италии исключил возможность роспуска НАТО и счел подобное предложение нереалистичным. Слова главы МИД приводит ТАСС.

«Это абсолютно нереалистично, НАТО — это Запад, это не только военный альянс, но и политический союз. Мы — Запад, и мы не можем отказаться от нашей идентичности», — заявил Таяни.

Он также сравнил сотрудничество Европы и США с «путеводной звездой» и добавил, что «не существует гипотезы о роспуске НАТО».

Таяни подтвердил стремление Италии к деэскалации боевых действий на Украине и заявил, что вследствие этого в зону конфликта никогда не будут отправлены итальянские военные, а поставленное из Италии оружие будет применяться только на украинской территории.

В апреле американский военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени допустил, что по прошествии 75 лет НАТО может исчезнуть.