Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 7 ноября 2024Россия

Путин вспомнил об отражении атак террористов в 90-х годах

Путин заявил, что Россия всей страной отразила атаку террористов в 90-х годах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Земляниченко / РИА Новости

В 1990-е годы Россия всей страной отразила атаку террористов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Тогда мы ставили перед собой цель: все силы используем для сохранения страны. (...) Несмотря на тяжелейшее экономическое положение после кризиса 1998 года и разруху в армии, надо прямо об этом сказать, мы все вместе, именно всей страной отразили атаку террористов, а затем разгромили их », — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что вспомнил об этом потому, что «снова кое у кого» возникла мысль о том, что мир без России будет лучше, послушнее и будет лучше управляться. Путин добавил, что Россия всегда останавливала тех, кто рвался к мировому господству.

Ранее Владимир Путин заявил, что боевики, которые в 2004 году захватили школу №1 в Беслане, получали помощь из-за границы. По его словам, террористам оказывали всестороннюю помощь: политическую, финансовую, информационную и морально-нравственную.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы подошли к опасной черте». Путин заявил о войне за новый миропорядок и предупредил о сложных 20 годах

      Путин рассказал об успешной работе платежной системы «Мир»

      Путин обвинил Запад в использовании Украины для борьбы с русскими

      Путин ответил на вопрос об использовании интернета

      В деле о загадочном исчезновении английского лорда появился человек со связями во дворце

      Назван бодрящий сильнее кофе напиток

      Во время шоу Навки на льду над эмблемой «Спартака» появилась свиная голова

      «Преступление и наказание» покажут зарубежным зрителям

      Путин рассказал о борьбе России не только за свой суверенитет

      Путин прокомментировал приглашение Украины и Грузии в НАТО словами «с какого перепугу»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше