Путин высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Путин: РФ осуждает терроризм, но ответ должен быть соразмерным

РФ осуждает любые проявления терроризма, однако любые ответные действия должны быть соразмерными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Действия должны быть соразмерными. Мы осуждаем любые проявления терроризма. Нападение на Израиль — это терроризм. Но должно быть соразмерно. Надо свести к нулю страдания палестинского народа», — высказался Путин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт.