Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:30, 7 ноября 2024Мир

Путин высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Путин: РФ осуждает терроризм, но ответ должен быть соразмерным
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

РФ осуждает любые проявления терроризма, однако любые ответные действия должны быть соразмерными. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Действия должны быть соразмерными. Мы осуждаем любые проявления терроризма. Нападение на Израиль — это терроризм. Но должно быть соразмерно. Надо свести к нулю страдания палестинского народа», — высказался Путин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о заблокированных у водохранилища в Курской области 10 тысячах бойцов ВСУ

      Названа причина невыпуска ноутбука Apple с OLED-дисплеем

      Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

      Путин прокомментировал политику Трампа на первом сроке

      Путин подшутил над модератором дискуссии на «Валдае»

      Путин заявил о невозможности существования России в подчиненном состоянии

      Зеленский оценил идею Трампа «быстро решить» конфликт на Украине

      Путин заявил о нехватке мозгов в Европе

      Путин заявил о желании компаний из США вернуться в Россию

      Путин оценил открытие Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше