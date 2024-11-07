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10:05, 7 ноября 2024Экономика

Россиянам назвали способы уменьшить расходы на ремонт вдвое

Васильев: дизайн-проект на 20 % увеличивает расходы на ремонт
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Отказавшись от дизайн-проекта, можно сократить расходы на ремонт примерно на 15-20 процентов. Другие способы сэкономить в беседе с NEWS.ru назвал гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Прежде всего собеседник издания не рекомендует торопиться, чтобы «реализовать все свои амбициозные планы за месяц» — суматоха может повысить стоимость ремонтных работ вдвое. Перед их началом стоит тщательно спланировать все этапы, рассчитать бюджет и подыскать надежных подрядчиков с хорошими отзывами.

Также в спешке есть риск упустить выгодное предложение. На 20 процентов уменьшить траты на ремонт квартиры можно за счет оптовых закупок, советует эксперт. Солидно сэкономить помогут распродажи, скидки и специальные акции. Кроме того, часть работ можно выполнить самому, отказавшись от услуг стройбригады. Выбирая материалы для ремонта, Васильев советует искать дешевые, но при этом качественные варианты. Следует обратить внимание и на аналоги, считает эксперт.

Ранее россияне признались, во сколько им обходится обновление квартиры. Большинство тратит на это менее 100 тысяч рублей. Больше трети соотечественников меняют мебель, текстиль и декор не чаще чем в раз в пять лет.

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