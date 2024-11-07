Рецидивиста приговорили к 15 годам за нападение на фермера и похищение миллионов рублей

В Воронежской области суд приговорил мужчину к 15 годам за нападение на фермера

В Воронежской области суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 52-летнего местного жителя за нападение на фермера и похищение у него миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ранее он уже был судим.

По версии следствия, в феврале осужденный вместе с подельником надели черные шапки с прорезями для глаз, парики и очки, чтобы ворваться в дом фермера и ограбить его. Они смогли осуществить свой план и, угрожая владельцу оружием, вынесли из его дома более 11 миллионов рублей и 43 тысячи евро. Разбойники также обнаружили в доме золотые украшения, охотничье ружье и патроны, которые тоже забрали с собой. Все это время фермер был пристегнут наручниками к батарее. Оставив его так, нападавшие скрылись на своей машине.

Ранее Иркутский областной суд вынес приговор супругам за разбойное нападение на фермера.