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20:06, 7 ноября 2024Силовые структуры

Рецидивиста приговорили к 15 годам за нападение на фермера и похищение миллионов рублей

В Воронежской области суд приговорил мужчину к 15 годам за нападение на фермера
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Воронежской области суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 52-летнего местного жителя за нападение на фермера и похищение у него миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 162 УК РФ («Разбой»). Ранее он уже был судим.

По версии следствия, в феврале осужденный вместе с подельником надели черные шапки с прорезями для глаз, парики и очки, чтобы ворваться в дом фермера и ограбить его. Они смогли осуществить свой план и, угрожая владельцу оружием, вынесли из его дома более 11 миллионов рублей и 43 тысячи евро. Разбойники также обнаружили в доме золотые украшения, охотничье ружье и патроны, которые тоже забрали с собой. Все это время фермер был пристегнут наручниками к батарее. Оставив его так, нападавшие скрылись на своей машине.

Ранее Иркутский областной суд вынес приговор супругам за разбойное нападение на фермера.

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