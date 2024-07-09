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10:27, 9 июля 2024Силовые структуры

Супруги напали на дом российского фермера и расправились с ним из-за сейфа

Супруги получили от 5,5 до 16 лет за убийство иркутского фермера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иркутский областной суд вынес приговор супругам за разбойное нападение на фермера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

33-летний мужчина осужден на 16 лет, его 39-летняя супруга получила 5,5 года лишения свободы. С них взыскано четыре миллиона рублей в качестве компенсации морального и материального вреда в пользу семьи потерпевшего.

Суд установил, что вечером 24 апреля 2023 года семейная пара на машине с подложными номерами приехала в село Голуметь, где жил глава крестьянско-фермерского хозяйства. Супруг, оставив жену за рулем, зашел в дом и несколько раз выстрелил из обреза гладкоствольного ружья в 65-летнего хозяина. От полученных ранений он не выжил.

Напавший забрал из дома два сотовых телефона и сейф с ювелирными украшениями и сбережениями в размере 2,7 миллиона рублей. Затем он вернулся в машину к жене, и они скрылись. Их поймали через несколько дней. Мужчина полностью признал вину в содеянном.

13 июня сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении трех жителей Кемеровской области, которые расправились с пожилой родственницей в Егорьевске.

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      Любовь Ширижик
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