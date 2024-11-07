Рогов: глава подконтрольной Киеву Запорожской ОВА Федоров имел наркозависимость

В архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска найдены доказательства наркозависимости главы подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В частности, отметил он, среди найденных документов имеются медицинская карта и выписки. Рогов утверждает, что из документов следует, что экс-мэр Мелитополя неоднократно лечился от наркотической зависимости. «В украинский период до начала [специальной военной операции] СВО именно через военный аэродром Мелитополя шел основной наркотрафик», — добавил Рогов.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что глава Запорожской ОВА известен хищением бюджетных средств и имитацией бурной деятельности, а также продвижением ЛГБТ-повестки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).