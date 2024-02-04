Рогов: глава подконтрольной Киеву Запорожской ОВА Федоров известен коррупцией

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о темном прошлом главы подконтрольной Киеву Запорожской областной военной администрации (ОВА). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, назначенный Владимиром Зеленским Иван Федоров, когда был мэром Мелитополя, получил прозвище «Белоснежка». Как утверждает Рогов, глава Запорожской ОВА известен хищением бюджетных средств и имитацией бурной деятельности, а также продвижением ЛГБТ-повестки (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Ранее Иван Федоров занимал пост главы города Мелитополь, который был взят под контроль Российской армией.

В марте 2022 года Генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) открыла дело против мэра Мелитополя Ивана Федорова, подозреваемого в финансировании терроризма. По версии следствия, Федоров оказывал финансовую и иную помощь националистической организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).