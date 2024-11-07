Россиянам разрешили уезжать от беспилотников на высокой скорости

В Саратове жителям разрешили уезжать от дронов на скорости 135 километров в час

В Саратове местным жителям разрешили уезжать от дронов на скорости более 135 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую мэрию.

В администрации пояснили, что водитель, совершивший правонарушение в обстоятельствах, которые представляют риск для жизни, может отправить запрос для того, чтобы к нему не применялись меры.

«Водителю нужно руководствоваться статьей 2.7 Кодекса об административных правонарушениях — это действие лица в состоянии крайней необходимости. Действие лица в состоянии крайней необходимости относится к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении», — объяснили в мэрии.

В подобных условиях производство по делу не начнут. В случае, если производство было начато, то его прекратят, заключили в администрации.

Ранее оперативный штаб Белгородской области опубликовал инструкцию по поведению при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Один из главных пунктов инструкции категорически запрещает пытаться сбить дрон самостоятельно.