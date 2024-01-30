Власти российского региона попросили жителей не сбивать дроны самостоятельно

Власти Белгородской области в инструкции призвали не сбивать БПЛА самостоятельно

Оперативный штаб Белгородской области опубликовал инструкцию по поведению при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Состоящий из карточек документ выложен в Telegram-канале службы.

Один из главных пунктов инструкции категорически запрещает пытаться сбить дрон самостоятельно или прикасаться к БПЛА после его падения.

В опубликованных карточках также говорится, что, если человек при атаке БПЛА находится на улице, ему необходимо немедленно покинуть открытое пространство и укрыться в ближайшем доме или подземном переходе. Жителей региона попросили оповещать всех окружающих об атаке дрона и сразу же звонить по телефону экстренных служб.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В конце 2023 года фиксировалось до 90-100 ударов дронов и обстрелов в день. Позже число ударов сократилось, однако они по-прежнему происходят почти ежедневно. Последний удар ВСУ нанесли 30 января около 16:00.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.