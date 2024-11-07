Россияне бросились скупать мерч с Трампом после его победы на выборах

На российских маркетплейсах увеличились продажи мерча с Дональдом Трампом

Россияне бросились скупать мерч с избранным президентом США Дональдом Трампом после его победы на выборах. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

За последние сутки на российских ритейл-платформах увеличились продажи одежды, фигурок и другой атрибутики с политиком. При этом кепки с легендарной фразой Трампа «Make America Great Again» («Сделаем Америку вновь великой») стали самыми ходовыми товарами.

Также на маркетплейсах можно найти вещи с отсылками к предвыборной гонке настоящего президента США и Камалы Харрис. Однако атрибутики отдельно с ней, в отличии с Трампом, мало. В ассортименте имеются лишь книги и несколько футболок с ее портретом.

Ранее стилист Анна Скороходова объяснила тайный смысл красного галстука Дональда Трампа.

