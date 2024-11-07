Россиянин попытался спуститься с четвертого этажа по простыням, сорвался и попал на видео

Житель Канска сорвался с четвертого этажа, пытаясь спуститься по простыням

В Канске Красноярского края местный житель попытался спуститься с четвертого этажа на простынях, но сорвался. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина выбрасывает из окна несколько связанных друг с другом простыней и начинается спускаться сам, однако импровизированная веревка не выдерживает, ее узлы разъединяются, и россиянин падает на тротуар.

По информации издания, прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти пострадавшего. Причины, из-за которых мужчина решил покинуть жилье по простыням, не уточняются. По словам соседей, россиянин жил один, а дверь в его квартиру была заперта.

Ранее в Калининграде женщина выпала с пятого этажа многоквартирного дома на козырек подъезда и выжила. В сети появились кадры, на которых видно, как россиянку пытаются спустить на землю сотрудники экстренных служб. При этом пострадавшая находится в сознании и жалуется на боль в спине.