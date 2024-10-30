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15:32, 30 октября 2024Россия

Россиянка выпала с пятого этажа на козырек подъезда и попала на видео

В Калининграде женщина упала с пятого этажа на козырек подъезда и выжила

На Батальной улице в Калининграде женщина выпала с пятого этажа многоквартирного дома на козырек подъезда и выжила. Видео с россиянкой опубликовала поисково-спасательная служба города в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как спасатели фиксируют пострадавшую на носилках. При этом россиянка находится в сознании — она стонет и жалуется на боль в спине. В результате при помощи альпинистского снаряжения сотрудникам экстренных служб удается начать спуск женщины с козырька.

Как уточнили в спасательной службе, несчастный случай произошел 29 октября. В момент случившегося пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. На земле ее передали медикам. Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Дагестане местный житель, проводивший ночь с чужой супругой, выпал с третьего этажа, спасаясь от ее неожиданно вернувшегося мужа. Любовник попытался покинуть квартиру через окно, но сорвался.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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