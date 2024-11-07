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06:29, 7 ноября 2024Россия

Российские десантники штурмом взяли крупный опорный пункт ВСУ

МО: российские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские десантники штурмом взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что подразделения при поддержке артиллерии и авиации улучшили положение по переднему краю линии соприкосновения и захватили опорный пункт противника в Суджанском районе. Военные в ходе разведки с воздуха вскрыли систему обороны и огневые средства украинских войск.

Ранее подразделения Вооруженных сил (ВС) России взяли в масштабную ловушку ВСУ близ Купянска. Отмечается, что штурмовики смогли взять «в клещи» участок, заняв 23 опорных пункта ВСУ и приблизившись к городу.

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