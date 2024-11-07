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09:31, 7 ноября 2024Силовые структуры

Российские экс-полицейские предстанут перед судом после подброса муляжа наркотиков

В Красноярске будут судить экс-полицейских за подброс муляжа наркотиков
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске перед судом предстанут три высокопоставленных сотрудника ГУ МВД России по Красноярскому краю по делу о подбросе муляжа наркотиков задержанному. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Бывшего замначальника полиции края по оперативной работе, бывшего замначальника собственной безопасности главка и бывшего начальника отделения организации государственной защиты отдела оперативно-разыскной части собственной безопасности главка обвиняют в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств») УК РФ.

По версии следствия, в июне 2018 года полицейские по указанию замначальника полиции края по оперативной работе незаконно задержали двух жителей 28 и 29 лет, надели на них наручники и в карман одного из них положили муляж наркотиков. После этого замначальника потребовал от 29-летнего задержанного взятку и в результате получил 300 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве запросили четыре года колонии для экс-судьи Ольги Колесниченко по делу о взятке.

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