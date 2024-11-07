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12:11, 7 ноября 2024Бывший СССР

Российские военные поразили крупный опорный пункт ВСУ

Российские военные поразили крупный опорный пункт ВСУ в районе Торского выступа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские военные с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» поразили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира реактивной батареи с позывным Большой.

«В большей степени работаем по укрепрайонам — блиндажи, окопы, скопление техники. Был опорный пункт, два снаряда легли именно точно в него, три рядом», — сказал он.

Большой отметил, что расчет РСЗО «Град» в последнее время работает более усиленно. По его словам, бывает несколько выездов подряд. Кроме того, он добавил, что есть приоритетные цели для уничтожения, по которым наносятся точечные удары.

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