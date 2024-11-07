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11:21, 7 ноября 2024Россия

Российский губернатор нашел решение демографического кризиса

Губернатор Шумков: решение жилищного вопроса поможет с демографическим кризисом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Вадим Шумков

Вадим Шумков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Решение жилищного вопроса, а также погружение в национальную культуру помогут преодолеть демографический кризис в России. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, передает «Газета.ru».

Глава региона нашел способ справиться с проблемой — необходимо строить не только малоэтажное, но комфортное и просторное жилье. «В многоквартирных домах, в 30 или 40-метровых квартирах, многодетной семьи быть не может», — подчеркнул Шумков.

В «идеологическом плане Россия не должна испытывать давления со стороны западных течений, уверен курганский губернатор. «Корневая культурная система должна быть родной, потому что иначе, если корней у вас нет, вы — перекати-поле», — резюмировал он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сравнила возможное введение налога на бездетность с битьем хлыстом.

ЖЗЛ
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