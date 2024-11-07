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16:17, 7 ноября 2024Силовые структуры

Выросло число жертв нападавшей на девушек в Москве банды вымогателей

Число девушек, пострадавших от вымогателей в Москве, выросло до восьми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

До восьми выросло число потерпевших от вымогателей, которые хватали девушек на улицах Москвы и отбирали у них деньги во время поездок по городу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, все пострадавшие — жительницы Москвы. Последних трех девушек злоумышленники похитили в октябре и с помощью угроз выманили у них от 20 тысяч до 165 тысяч рублей.

После передачи денег заложниц отпускали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

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