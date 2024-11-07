Выросло число жертв нападавшей на девушек в Москве банды вымогателей

Число девушек, пострадавших от вымогателей в Москве, выросло до восьми

До восьми выросло число потерпевших от вымогателей, которые хватали девушек на улицах Москвы и отбирали у них деньги во время поездок по городу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, все пострадавшие — жительницы Москвы. Последних трех девушек злоумышленники похитили в октябре и с помощью угроз выманили у них от 20 тысяч до 165 тысяч рублей.

После передачи денег заложниц отпускали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.