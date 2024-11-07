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17:42, 7 ноября 2024Мир

Союзникам Украины предрекли военное вмешательство в конфликт с Россией

Ходжес: союзникам Киева придется вмешаться в конфликт с Россией из-за Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Little / Reuters

Из-за избрания республиканца Дональда Трампа на пост президента США союзникам Киева, возможно, придется вмешаться в конфликт Украины и России. Об этом газете Newsweek заявил бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес.

«Основываясь на том, что он сделал с Украиной и Россией во время своего первого президентского срока, и на том, что он говорил последние пару лет, я не надеюсь, что администрация Трампа разработает и будет проводить сильную, эффективную всеобъемлющую стратегию, чтобы помочь Украине победить и защитить так называемый миропорядок, основанный на правилах», — заявил бывший военачальник.

Ранее стало известно, что в Североатлантическом альянсе признают проигрыш Украины в конфликте с Россией, а победа Дональда Трампа на президентских выборах в США только усиливает обеспокоенность союзников по этому поводу. «Источники НАТО и западные должностные лица по безопасности почти единогласно соглашаются, что Украина медленно проигрывает войну и эта зима будет критической», — говорится в материале.

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